Corée du Sud. L’arrêt de la Cour suprême sur la reconnaissance légale du genre est un grand pas en avant pour les droits des transgenres

par Amnesty International

L’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la Cour suprême de Corée du Sud selon lequel avoir des enfants mineurs ne doit pas immédiatement déboucher sur un refus de reconnaître le genre légal des personnes transgenres est une avancée importante pour les droits humains, a déclaré Amnesty International. « Cette décision de la Cour Suprême ouvre la […] The post Corée du Sud. L’arrêt de la Cour suprême sur la reconnaissance légale du genre est un grand pas en avant pour les droits des transgenres appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet