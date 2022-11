Guérir Haïti de la prolifération des violences sexuelles

Claudine* regarde à travers une vallée panoramique. Tout en bas il y a la capitale haïtienne, Port-au-Prince. La végétation tropicale luxuriante, l'air frais et les nuages bas contrastent fortement avec les ruelles poussiéreuses, chaudes et étouffantes de Pétionville, qui se situe plus bas dans la vallée, où il y a quatre ans, elle a été victime d'un abus sexuel qui a changé sa vie.]]>



Lire l'article complet