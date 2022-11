Madagascar. La directrice exécutive de TI-MG a été convoquée après avoir dénoncé des faits de corruption

par Amnesty International

En réaction à l'interrogatoire auquel Ketakandriana Rafitoson, directrice exécutive de Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG), a été soumise par la police mercredi 23 novembre dans l'après-midi, Muleya Mwananyanda, directrice régionale pour l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités malgaches doivent se garder d'utiliser la justice de manière abusive dans le but de harceler et […]



