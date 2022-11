Égypte : Des réfugiées victimes d'abus sexuels ne parviennent pas à obtenir justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme réfugiée en Égypte et ayant subi des agressions sexuelles dans ce pays, photographiée au Caire le 16 octobre 2019. Son visage est dissimulé pour protéger son identité. © 2019 Reuters (Beyrouth) – Les autorités égyptiennes ont manqué à leur devoir de protéger des réfugiées et demandeuses d’asile vulnérables contre le risque généralisé de violences sexuelles, et d’enquêter sur des cas de viols et d’autres agressions sexuelles, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Human Rights Watch a documenté onze incidents de violence sexuelle commis en Égypte entre 2016…



Lire l'article complet