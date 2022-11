RDC : le Conseil de sécurité exige la cessation immédiate des hostilités dans le Nord-Kivu

Le Conseil de sécurité de l’ONU a fermement condamné la reprise des attaques des rebelles du M23 au Nord-Kivu, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), et les avancées du M23 vers la ville de Goma et dans d'autres zones, aggravant l’instabilité dans la région et exacerbant la situation humanitaire actuelle.]]>



