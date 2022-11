Soudan du Sud. Il faut que l’Union africaine crée un précédent dans le domaine de la justice africaine en établissant un tribunal pour le Soudan du Sud

par Amnesty International

À l’approche de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) sur le Soudan du Sud, qui se tiendra le 30 novembre, Amnesty International et le Groupe de travail sur la justice de transition au Soudan du Sud appellent l’UA à accélérer la création du Tribunal mixte pour le Soudan du […] The post Soudan du Sud. Il faut que l’Union africaine crée un précédent dans le domaine de la justice africaine en établissant un tribunal pour le Soudan du Sud appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet