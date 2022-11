Algérie. Il faut garantir une enquête efficace et impartiale sur la disparition d’un militant

par Amnesty International

Les autorités algériennes doivent veiller à ce que l’enquête sur la disparition forcée du militant Abdelhamid Bouziza, pendant 20 jours, soit indépendante, efficace et impartiale, a déclaré Amnesty International mardi 22 novembre. Les autorités judiciaires de Tlemcen ont ordonné l’ouverture d’une enquête en novembre. Cependant, dans au moins trois cas recensés par Amnesty International, les enquêtes sur des […] The post Algérie. Il faut garantir une enquête efficace et impartiale sur la disparition d’un militant appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet