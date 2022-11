Qatar. En menaçant de sanctions les joueurs, la FIFA tourne le dos aux droits humains et à l’égalité

par Amnesty International

En réaction aux menaces de la FIFA qui a annoncé vouloir imposer des sanctions contre les joueurs qui prévoyaient de porter le brassard « One Love » en soutient à la communauté LGBTI, Steve Cockburn, directeur du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International a déclaré : « Les menaces de dernière minute visant à sanctionner les joueurs qui […]



