En RDC, l’occupation d’écoles par des déplacés perturbe la scolarité de milliers d’enfants dans l’est du pays

Alors que les combats entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises (FARDC) se poursuivent sur « plusieurs fronts dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru et entraînant d’importants mouvements de population », ces hostilités privent d’école des milliers d’enfants dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).]]>



