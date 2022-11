COP 27 : une décision historique… et un terrible statu quo

par Thomas Burelli, Professeur en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (Canada), membre du Conseil scientifique de la Fondation France Libertés, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Alexandre Lillo, Professeur au Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Alycia Leonard, Postdoctoral research assistant, University of Oxford

Elie Klee, Doctorant en droit international public, coordinateur du Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale de l'Université d'Ottawa, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Erin Dobbelsteyn, PhD Student in Environmental Law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Justine Bouquier, PhD Candidate, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Lauren Touchant, Postdoctoral fellow, Centre d’études en gouvernance et du Centre de droit de l’environnement et de la durabilité mondiale, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Partagez cet article