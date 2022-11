Des jeunes Haïtiens se rencontrent autour du sport et de l'artisanat

Des jeunes Haïtiens en provenance des quartiers de la capitale Port-au-Prince où la violence et les gangs font la loi se sont rencontrés récemment afin de partager leurs expériences et de s’engager dans des activités sportives et entrepreneuriales. ]]>



Lire l'article complet