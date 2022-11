De nombreux enfants de retour de Syrie s’en sortent bien

par Human Rights Watch

(New York) – De nombreux enfants rapatriés des camps de détention réservés aux suspects de l’État islamique (EI) et à leurs familles dans le nord-est de la Syrie se réintègrent avec succès dans leur pays d’origine, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Les gouvernements devraient supprimer les obstacles à une réintégration effective et veiller à ce que les politiques régissant les retours ne causent pas de préjudice inutile à leurs ressortissants enfants. 21 novembre 2022 « Mon fils est juste un enfant comme les autres » Expériences d’enfants rapatriés des camps…



