Cambodge : La pandémie de Covid-19, un prétexte pour des mesures antisyndicales

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants brandissaient une photo de Chhim Sithar, présidente du Syndicat LRSU rassemblant des employees du casino NagaWorld, lors d'un rassemblement à Phnom Penh, le 11 janvier 2022. Les manifestants demandaient la libération de Chhim Sithar, arrêtée le 4 janvier 2022, et celle d'autres syndicalistes détenus par les autorités. © 2022 Centre cambodgien pour les droits humains (CCHR) Le gouvernement cambodgien s’est servi du prétexte de la pandémie de Covid-19 pour emprisonner des militants syndicaux, imposer des restrictions à la création et à l’enregistrement…



