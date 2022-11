Qatar : La Coupe du monde de la FIFA débute sans recours pour les travailleurs migrants

par Human Rights Watch

(Beyrouth, le 19 novembre 2022) –À la veille de la Coupe du monde de football, le Qatar et la FIFA ne s’étaient toujours pas engagés à remédier aux abus subis par de nombreux travailleurs migrants ayant rendu possible ce tournoi, et dont certains sont décédés dans des circonstances inexpliquées, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Des travailleurs migrants, leurs familles, des journalistes et des experts du droit de travail ont dénoncé des abus et appelé à la création d’un fonds de réparation, proposition qui a reçu le soutien public de 15 gouvernements, de plus d’une douzaine d’associations…



