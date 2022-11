Corée du Nord : Le Covid-19 utilisé comme prétexte pour sceller la frontière

par Human Rights Watch

Carte montrant le renforcement des structures sécuritaires le long de la frontière nord-coréenne : en bleu (avant mars 2020), et en rouge (après mars 2020). (Séoul, le 17 novembre 2022) – Le gouvernement nord-coréen a considérablement renforcé la sécurité le long de sa frontière nord, en utilisant la pandémie de Covid-19 comme justification, restreignant davantage les voyages et le commerce, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L’analyse images satellite de la frontière sino-russe avant et après le début de la pandémie indique la nature et l'étendue des mesures prises par le gouvernement…



