Le racisme et la discrimination à l’égard des enfants sont répandus à l’échelle du globe, déplore l'UNICEF

Le racisme et la discrimination à l’égard des enfants du fait de leur origine ethnique, de leur langue et de leur religion sont présents dans tous les pays du monde, déplore l’UNICEF dans un nouveau rapport, qui met en évidence les discriminations dont les enfants sont victimes en matière de santé, d’éducation et d’accès aux services publics.]]>



