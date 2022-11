Les enfants talibés : qui sont-ils ?

par Amnesty International

Les talibés : Qui sont-ils ? Les talibés sont des enfants confiés par leurs proches à des écoles coraniques (daaras) pour leur éducation religieuse. Pour de nombreuses familles, l'école coranique est un passage important pour l'éducation religieuse des jeunes musulmans sénégalais. Depuis plusieurs décennies, ces enfants, souvent forcés à la mendicité, arpentent tous les jours les



