FIFA/Qatar : Des travailleurs migrants demandent une indemnisation pour les abus subis

par Human Rights Watch

(Beyrouth, le 17 novembre 2022) – Des travailleurs migrants et leurs familles demandent à la Fédération internationale de football (FIFA) et aux autorités du Qatar une indemnisation pour les abus, y compris des décès inexpliqués, subis lors des préparatifs pour la Coupe du monde 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Peu avant le début de ce tournoi, le 20 novembre, Human Rights Watch a diffusé une vidéo dans laquelle des travailleurs népalais et leurs familles, ainsi que des amateurs de football de ce pays, s’expriment publiquement à ce sujet. À la différence des tournois précédents,…



