La Turquie refoule des Afghans à sa frontière avec l’Iran

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des migrants, afghans pour la plupart, faisaient la queue pour déjeuner dans un centre d'expulsion situé dans la ville de Van, dans l'est de la Turquie près de la frontière avec l’Iran, le 22 août 2021. © 2021 AP Photo/Emrah Gürel Le 18 octobre 2022, Human Rights Watch a écrit aux autorités turques exposant nos conclusions, et les invitant à répondre avant le 1er novembre. Le 17 novembre, nous avons reçu une réponse du président du département Gestion des migrations, qui peut être lue ici. (Ankara, le 18 novembre 2022) – La Turquie renvoie de façon routinière des dizaines…



Lire l'article complet