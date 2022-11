Le chef de l’ONU exhorte les négociateurs de la COP27 à finaliser un accord ambitieux

La COP27 doit se terminer vendredi mais les pays restent divisés sur plusieurs questions importantes, notamment les « pertes et dommages », a déclaré jeudi le Secrétaire général de l'ONU, exhortant les parties à se montrer à la hauteur de l'urgence du moment et à s'entendre sur de vraies solutions pour résoudre le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée. ]]>



