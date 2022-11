Iran. Recours terrifiant à la peine de mort dans le but d’intensifier la répression contre le soulèvement populaire

par Amnesty International

Les autorités iraniennes réclament la peine de mort contre 21 personnes au moins dans le cadre de simulacres de procès destinés à intimider ceux qui participent au soulèvement populaire qui ébranle l'Iran depuis septembre et à dissuader d'autres personnes de rejoindre le mouvement, a déclaré Amnesty International le 16 novembre 2022. Depuis le 13 novembre, les autorités ont […]



