La Turquie refoule des Afghans à sa frontière avec l’Iran

par Human Rights Watch

(Ankara, le 17 novembre 2022) – La Turquie renvoie de façon routinière des dizaines de milliers de personnes afghanes vers sa frontière terrestre avec l’Iran, ou bien les expulse directement vers l’Afghanistan, sans quasiment se pencher sur leur demande de protection internationale, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Ce rapport de 74 pages, « No One Asked Me Why I Left Afghanistan » (« Personne ne m’a demandé pourquoi j’ai quitté l’Afghanistan »), affirme que la Turquie intensifie les refoulements et les expulsions vers l’Afghanistan depuis que les talibans y ont…



