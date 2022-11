Le CICR ouvre au Luxembourg un bureau dédié au cyberespace

Communiqué de presse | Luxembourg – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg ont annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle



Lire l'article complet