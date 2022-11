Équateur. Un nouvel État rejoint la tendance régionale à la discrimination et à la non-protection des femmes vénézuéliennes victimes de violences liées au genre

par Amnesty International

L'Équateur a rejoint les pays comme la Colombie et le Pérou qui s'abstiennent doublement de protéger les femmes réfugiées victimes de violences liées au genre, ce qui traduit une intolérable tendance qui doit de toute urgence être renversée, a déclaré Amnesty International le 17 novembre à l'occasion de la publication d'un nouveau rapport. Ce rapport, intitulé […]



Lire l'article complet