Climat : l'UNICEF veut renforcer la protection des enfants face aux catastrophes

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé, mercredi, une nouvelle initiative de financement climatique afin d'améliorer la résilience des pays et la préparation aux catastrophes pour les enfants et les jeunes et de renforcer la protection des enfants contre les impacts des futures catastrophes liées au climat.]]>



Lire l'article complet