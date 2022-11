Afghanistan. Les défenseures des droits humains arrêtées par les talibans doivent être libérées immédiatement

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation d'au moins trois défenseures des droits humains bien connues – Zarifa Yaqoobi, Farhat Popalzai et Humaira Yusuf – et de leurs collègues par les talibans au cours des 10 derniers jours, Samira Hamidi, chargée de campagne pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « La récente vague d'arrestations de défenseures des droits humains […]



