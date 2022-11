Koweït. Les autorités doivent annuler l’exécution imminente de sept prisonniers, dont une femme

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le Koweït prévoit d’exécuter sept prisonniers demain, 16 novembre 2022, après une pause de cinq années sans aucune exécution, Amna Guellali, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty international, a déclaré : « Les autorités koweïtiennes doivent renoncer immédiatement à ces exécutions. La peine de mort est une […] The post Koweït. Les autorités doivent annuler l’exécution imminente de sept prisonniers, dont une femme appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet