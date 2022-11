Somalie. Amnesty International exhorte le nouveau gouvernement à adopter un plan en 10 points pour les droits humains

par Amnesty International

Six mois après l'arrivée au pouvoir du président Hassan Sheikh Mohamud, son gouvernement n'a toujours pas honoré sa promesse de garantir justice et sécurité à la population somalienne. Mardi 15 novembre, Amnesty International a présenté au gouvernement somalien un plan en 10 points décrivant les mesures à adopter afin d'améliorer la situation des droits humains dans le



