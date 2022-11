Israël/TPO. L’armée israélienne ne peut pas continuer de tuer des Palestinien·ne·s comme Shireen Abu Akleh en toute impunité

par Amnesty International

Commentant la décision du ministère de la Justice des États-Unis d'ouvrir une enquête du FBI sur le tir meurtrier qui a coûté la vie à la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh en mai 2022, Heba Morayef, directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Shireen Abu Akleh était […]



