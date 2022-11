Qatar – Six choses que vous devez savoir sur le pays hôte de la Coupe du monde 2022 de la FIFA

par Amnesty International

Lorsque le coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2022 sera donné le 20 novembre au Qatar, ce pays du Golfe se retrouvera sous les projecteurs. Depuis que la Fédération internationale de football association (FIFA) a sélectionné le Qatar en 2010 pour accueillir cette compétition, la situation déplorable des travailleurs et travailleuses migrants dans […] The post Qatar – Six choses que vous devez savoir sur le pays hôte de la Coupe du monde 2022 de la FIFA appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet