Tchad : des affrontements intercommunautaires ont fait plus de 500 morts depuis le début de l’année

Les affrontements intercommunautaires au Tchad auraient fait depuis le début de l’année plus de 500 morts, 600 blessés et plus de 7.000 déplacés, ont indiqué mardi les Nations Unies, relevant une légère hausse par rapport à 2021.]]>



