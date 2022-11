Qatar : HRW publie un Guide pour journalistes couvrant la Coupe du monde de la FIFA 2022

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2020 John Holmes pour Human Rights Watch (Beyrouth, le 14 novembre 2022) – La Coupe du monde de la FIFA, qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, fera suite à des années de graves violations des droits des travailleurs migrants et d’autres abus dans ce pays. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, lors de la publication d’un « Guide pour journalistes », destiné à appuyer le travail des journalistes qui couvriront la Coupe du monde au Qatar. Ce guide de 42 pages, intitulé « Qatar: FIFA World Cup 2022 – Human Rights Guide for Reporters…



Lire l'article complet