Haïti : l'ONU et ses partenaires lancent un appel de fonds humanitaire de 145,6 millions de dollars

Le gouvernement, les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé mardi un appel de 145,6 millions de dollars pour soutenir le pays dans la réponse d’urgence face à la nouvelle vague de choléra et apporter une aide vitale à 1,4 million de personnes vivant dans les zones les plus affectées. ]]>



