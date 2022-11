Iran : l’ONU dénonce des peines de plus en plus dures contre les manifestants

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU a dénoncé, mardi, des peines de plus en plus dures contre les civils iraniens arrêtés pour avoir participé à des manifestations pacifiques qui durent en Iran depuis des semaines et exigé leur libération immédiate.]]>



