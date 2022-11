Coupe du Monde 2022 : « En appelant à “se concentrer sur le football”, Gianni Infantino tente d’exonérer la FIFA de toute responsabilité »

par Amnesty International

Le dimanche 20 novembre 2022, le président de la FIFA, Gianni Infantino, prendra place dans son fauteuil pour assister au match d'ouverture de la Coupe du monde 2022, qui opposera le Qatar, pays hôte, à l'Equateur, dans le stade dernier cri Al-Bayt, à Doha. Parmi les sept sites construits spécialement pour le tournoi, celui-ci est le joyau d'un […]



