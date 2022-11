Asie-Pacifique. L’impact disproportionné de la pandémie sur les personnes transgenres doit susciter une « prise de conscience »

par Amnesty International

L'état des droits des personnes transgenres à la santé, au logement et à l'emploi, en Asie et dans les îles du Pacifique, s'est encore détérioré au plus fort de la pandémie de COVID-19, a déclaré Amnesty International lundi 14 novembre. L'organisation demande aux gouvernements de la région – et du monde entier – de veiller à ce que […]



