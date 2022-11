RDC : la scolarité de plus de 76.000 enfants interrompue suite aux violences dans le Nord Kivu

Alors que plus de 188.000 personnes ont été déplacées à la suite des affrontements entre l’armée congolaise (FARDC) et les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) dans le territoire de Rutshuru (Nord Kivu), plus de 76.000 enfants ont également vu leur scolarité interrompue dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC).]]>



