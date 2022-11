La démocratie tunisienne est agonisante mais elle peut être sauvée

L'une des leçons du XXIe siècle est que les vainqueurs des élections peuvent progressivement tuer les démocraties . Les démocraties saines disposent de garde-fou et de contrepoids institutionnels qui agissent comme une contrainte sur les gouvernements élus. Les institutions clés sont le parlement et les systèmes judiciaires indépendants.Mais lorsque le pouvoir se concentre progressivement dans l'exécutif, il perturbe cet équilibre précaire. Les autocrates ont de plus en plus tendance…