Protéger la liberté d’expression au Mali

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, s'adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 24 septembre 2022. © 2022 Mary Altaffer/AP Photo Au Mali, les professionnels des médias sont victimes de harcèlement et d’intimidations pour leurs critiques, réelles ou supposées, du gouvernement de transition. Le 3 novembre, la Haute autorité de la communication (HAC) du Mali a suspendu une chaîne d’information malienne, Joliba TV News, l’accusant d’avoir commis « des manquements et violations graves et répétés aux dispositions substantielles…



Lire l'article complet