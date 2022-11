Comment rendre la 5G moins chère

La 5G est arrivée, et elle nous a surtout apporté des débits plus élevés , aidant les opérateurs à satisfaire la demande sans cesse croissante de trafic de données mobiles . Cette première vague de 5G utilise un mode dit « non autonome », car elle dépend encore des réseaux 4G existants pour la couverture et le contrôle. Ceci signifie également que certaines des fonctionnalités avancées de la 5G ne sont pas encore disponibles.Cependant,…