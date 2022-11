Italie : Il faut permettre à tous les migrants secourus de débarquer

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des migrants secourus en Méditerranée par le navire de sauvetage Geo Barents, affrété par Médecins sans frontières et accosté dans le port sicilien de Catane, près de la côte sud de l'Italie, tenaient des pancartes appelant à l'aide, le 7 novembre 2022. Ils attendaient l’autorisation de débarquer. © 2022 AP Photo/Salvatore Cavalli (Londres, le 8 novembre 2022) - Le refus du gouvernement italien d'autoriser environ 250 personnes à débarquer de deux navires de sauvetage non gouvernementaux amarrés à Catane met ces personnes en danger et viole les obligations internationales…



