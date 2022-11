COP27 : l’ONU présente un nouveau système de gestion des ressources naturelles à faible émission de carbone

Alors que la course vers un avenir plus durable et à faible empreinte carbone est lancée, un nouveau système de gestion des ressources naturelles par les Nations Unies est la clé de la transition à faible émission de carbone, a indiqué mercredi une agence des Nations Unies en marge de la COP27.]]>



Lire l'article complet