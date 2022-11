Après les humains, les abeilles sont les seuls animaux capables de faire la différence entre les nombres pairs et impairs

par Scarlett Howard, Lecturer, Monash University

Adrian Dyer, Associate Professor, Monash University

Andrew Greentree, Professor of Quantum Physics and Australian Research Council Future Fellow, RMIT University

Jair Garcia, Researcher and analyst, Monash University

Partagez cet article