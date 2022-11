Pourquoi le Qatar s’oppose-t-il à la création d’un fonds d’indemnisation des travailleurs migrants ?

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les parents de Ram Kishun Sahani, un travailleur migrant népalais décédé au Qatar. © 2022 Privé Le ministre du Travail du Qatar, Ali bin Samikh Al Marri a rejeté aujourd’hui la création d’un fonds d’indemnisation pour les travailleurs migrants blessés ou tués. Par ce refus, Al Marri fait fi des critiques de plus en plus nombreuses qui mettent en cause le bilan du Qatar en matière de droit du travail et appuient les travailleurs migrants qui ont subi des abus alors qu’ils bâtissaient l’infrastructure qui permettra d’accueillir la Coupe du monde de football. Le ministre…



Lire l'article complet