Sri Lanka : l’ONU revoit à la hausse son appel de fonds pour aider 3,4 millions de personnes

L’équipe des Nations Unies (ONU) au Sri Lanka et les organisations non gouvernementales ont révisé, mardi, à la hausse leur plan conjoint sur les besoins et priorités humanitaires, qui vise à fournir une aide vitale à 3,4 millions de personnes « dans le contexte de la pire crise économique que connaît le pays depuis son indépendance ».]]>



Lire l'article complet