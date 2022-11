Paul : « Est-ce que la Terre pourrait s’arrêter de tourner ? Si oui, que se passerait-il ? »

La Terre tourne depuis sa naissance, il y a quatre milliards et demi d’années. Elle a été formée à partir des débris créés lorsque le Soleil s’est constitué par l’effondrement d’un énorme nuage de matière. Les débris qui sont devenus la Terre ont tourné autour du Soleil, comme l’eau autour du trou de la baignoire quand tu vides ton bain, en tournant sur eux-mêmes.Notre planète a continué à tourner autour du Soleil après sa formation et va continuer à tourner ainsi pendant encore longtemps.La Terre tourne régulièrement sur elle-même, une fois toutes les 23 heures et 56 minutes.…