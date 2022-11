Comment le racisme et l’antisémitisme s’alimentent aujourd’hui

Ce texte est publié dans le cadre d’une série de séminaires organisés à l’initiative de la Plateforme internationale sur le racisme et l’antisémitisme . La première séance a pour titre : « Racisme et antisémitisme : l’universalisme dans la tempête », elle se déroule ce mercredi 9 novembre à Paris, à 18h30 au 54 boulevard Raspail.Le racisme et la haine des juifs conjuguent constamment, mais sous des modalités changeantes, continuité et innovation. Les deux…