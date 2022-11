Italie. Les autorités doivent de toute urgence autoriser le débarquement à Catane des personnes secourues

par Amnesty International

En réaction au refus des autorités italiennes de laisser certaines personnes débarquer à Catane, en Sicile, et à leur volonté de les renvoyer en mer, Julia Hall, directrice adjointe au bureau régional européen d'Amnesty International, a déclaré : « Le droit de la mer est clair : un sauvetage se termine quand toutes les personnes secourues sont débarquées […]



