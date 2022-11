Syrie : Les parties au conflit aggravent l'épidémie de choléra

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cette mère tenait son bébé atteint du choléra dans un hôpital de Deir el-Zour, en Syrie, le 29 septembre 2022. © 2022 Baderkhan Ahmad/AP Photo (Beyrouth, le 7 novembre 2022) – Les autorités turques sont en train d’exacerber une grave crise de l'eau qui aurait provoqué l'épidémie mortelle de choléra qui se propage en Syrie et dans les pays voisins, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Toutes les parties au conflit devraient garantir le droit à l'eau potable et à la santé pour tous en Syrie. Les autorités turques n'ont pas assuré un débit d'eau adéquat en aval vers…



Lire l'article complet