Ouzbékistan : Exactions policières contre des manifestants dans une région autonome

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les forces de sécurité ouzbèkes ont tiré des grenades sur des manifestants à Kanlykul, dans la région autonome du Karakalpakstan, les 1er et 2 juillet 2022, tuant de nombreuses personnes et en blessant d’autres. © 2022 BaseKZ (Berlin, le 7 novembre 2022) – Les forces de sécurité ouzbèkes ont fait un usage injustifié de la force létale pour disperser des manifestants pour la plupart pacifiques dans la région autonome du Karakalpakstan en Ouzbékistan les 1er et 2 juillet 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui ; leur réponse aux manifestations a aussi été excessive…



Lire l'article complet